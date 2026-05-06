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Жилой квартал Duplex penthouse proche de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$3,44 млн
;
3
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ID: 38371
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Luria, 2

О комплексе

Перевод
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Пентхаус Duplex на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Бограшова и моря. Новое здание. 5-й и 6-й этаж с лифтом. 5 комнат, 2 ванные комнаты, 3 туалета. 137 м2 + 54 м2 терраса на крыше + 11 м2 терраса. 1 парковка, 1 подвал. Цена: 10 500 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Duplex penthouse proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,44 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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