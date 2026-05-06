  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Proche parc hayarkon

Жилой квартал Proche parc hayarkon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,36 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 38431
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ussishkin, 64

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Ашкелон, Израиль
от
$501,840
Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Нетания, Израиль
от
$3,77 млн
Жилой квартал Super affaire rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,48 млн
Жилой квартал Immeuble neuf proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,62 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,36 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Хадера, Израиль
от
$718,320
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Жилой квартал Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Жилой квартал Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Жилой квартал Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Жилой квартал Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал La pEpite A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал La pEpite A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал La pEpite A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал La pEpite A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал La pEpite A tel aviv emplacement premium
Показать все Жилой квартал La pEpite A tel aviv emplacement premium
Жилой квартал La pEpite A tel aviv emplacement premium
Тель-Авив, Израиль
от
$947,920
Продается великолепная 2-спальная квартира, полностью отремонтированная, расположенная по адресу Алленби-стрит, 56, в самом сердце Тель-Авива. Расположенная на 2-м этаже здания с лифтом, эта недвижимость предлагает современную, комфортную и идеально оптимизированную среду обитания. Каждое п…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации