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Жилой квартал A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city

Ашдод, Израиль
от
$1,870
;
3
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ID: 38844
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaZionut, 125

О комплексе

Перевод
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Для аренды - 3-комнатная квартира в Ашдоде - Районный город Расположенная на Hatsionout Street, прямо в самом сердце городского района в Ашдоде, эта приятная 3-комнатная квартира имеет идеальное расположение, недалеко от магазинов, транспорта, школ и всех удобств. Характеристики: 3 штуки Мамад Кондиционер Частная парковка Центральное расположение, рядом со всем Доступно с 1 сентября. Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city
Ашдод, Израиль
от
$1,870
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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