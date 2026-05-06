Жилой квартал A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city

Для аренды - 3-комнатная квартира в Ашдоде - Районный город Расположенная на Hatsionout Street, прямо в самом сердце городского района в Ашдоде, эта приятная 3-комнатная квартира имеет идеальное расположение, недалеко от магазинов, транспорта, школ и всех удобств. Характеристики: 3 штуки Мамад Кондиционер Частная парковка Центральное расположение, рядом со всем Доступно с 1 сентября. Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами.