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Жилой квартал Investissement ideal mini penthouse

Ашдод, Израиль
от
$495,280
;
2
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ID: 38779
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Herzl

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
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Жилой квартал Investissement ideal mini penthouse
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$495,280
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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