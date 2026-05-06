  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Park tzameret 5 pieces

Жилой квартал Park tzameret 5 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 38400
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe duplex penthouse 4 pieces dans le lev hair avec mamad et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,46 млн
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Хадера, Израиль
от
$1,58 млн
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$2,07 млн
Жилой квартал Givat mordechai entree herzog
Иерусалим, Израиль
от
$934,800
Жилой квартал Avec balcon calme proche de basel A ne pas manquer bien agence lumineux spacieux magnifique renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,51 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Park tzameret 5 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$5,22 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lev hair 2 5 pieces
Жилой квартал Lev hair 2 5 pieces
Жилой квартал Lev hair 2 5 pieces
Жилой квартал Lev hair 2 5 pieces
Жилой квартал Lev hair 2 5 pieces
Показать все Жилой квартал Lev hair 2 5 pieces
Жилой квартал Lev hair 2 5 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$1,04 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, Лев-Хэр, рядом с Ротшильдом Поднятый первый этаж (5 шагов, чтобы подняться) 2,5 штуки 62 м2 отремонтированный Максимальное использование пространства 3 выставки: Юг, Восток, Запад Очень яркий Арендовано по 8000 в месяц Миклат в здании Цена: 3 180 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Показать все Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Жилой квартал Duplex penthouse face a la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$7,54 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации