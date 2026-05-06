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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement

Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
;
6
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ID: 38643
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    HaSar Rabinovich

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
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Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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