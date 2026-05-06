Жилой квартал Immeuble neuf arnona 5 pieces

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Квартира на продажу в Иерусалиме, в районе Арнона, недалеко от торговых центров, синагоги, парков, школ и общественного транспорта! Новое здание, 13 этаж из 15 с 2 лифтами. 5 номеров, 2 ванные комнаты, терраса 136 м2 + 16 м2. Отремонтирован. 2 парковочных места, 1 подвал, 3 выставки. Пустой мусор наверху.
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Иерусалим, Израиль
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