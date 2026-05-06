  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique penthouse

Жилой квартал Magnifique penthouse

Тель-Авив, Израиль
от
$2,72 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 38593
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Базель, 40 La bonne Patisserie

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
Жилой квартал Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Тверия, Израиль
от
$3,68 млн
Жилой квартал Immeuble nova shouk netanya
Нетания, Израиль
от
$492,000
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,17 млн
Жилой квартал Agamim face au parc
Нетания, Израиль
от
$1,15 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique penthouse
Тель-Авив, Израиль
от
$2,72 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Показать все Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Жилой квартал Park hayarkon 3 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
Продается квартира на старом севере Тель-Авива, на тихой улице возле парка Хаяркон Здание с потенциалом Тама 38 3 этаж на 3 этаже без лифта 91,5 м2 3 штуки Чтобы отремонтировать 1 парковка 2 выставки: Юг, Восток Цена: 5 300 000 Для получения дополнительной информации: Мендель Хагеге HM-INVE…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Тель-Авив, Израиль
от
$2,33 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Показать все Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации