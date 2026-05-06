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Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim

Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
;
10
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ID: 38321
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Olei Zion, 7

О комплексе

Перевод
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Пентхаус на продажу в Тель-Авиве, в самом сердце греческого Шука на севере Яффо, в нескольких шагах от отеля Setai и моря! Новое здание. 3 комнаты (4 комнаты изначально), 2 ванные комнаты, терраса 93 м2 + 90 м2 на одном уровне! Мамад, 2 парковочных места, 1 подвал 9м2. Цена: 6 700 000 шт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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Жилой квартал Penthouse proche mer shouk hapishpeshim
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$2,20 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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