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Жилой квартал A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa

Иерусалим, Израиль
от
$1,804
;
7
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ID: 38588
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaTnufa, 15

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Иерусалим, Израиль
от
$1,804
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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