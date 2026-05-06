Жилой квартал Rare a la la location

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✨ Аренда - Редкий сад возле Спортека в Раанане ✨Расположенный в тихой и зеленой среде, в непосредственной близости от Спортека, этот красивый отремонтированный сад предлагает приятную и семейную атмосферу.
✔️ 5 штук
✔️ 165 м2 нетто
✔️ 150 м2 сад
✔️ Отремонтированная квартира
✔️ 2 парковочных места
✔️ Тихий и окруженный зеленью
✔️ Доступно с 1 августа
Красивые объемы, щедрый внешний вид и настоящая домашняя сенсация в особенно популярном районе Раанана.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
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