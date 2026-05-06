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Жилой квартал Rare a la la location

Раанана, Израиль
от
$15,900
;
Жилой квартал Rare a la la location
1
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ID: 37934
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Avraham Shlonski, 3

О комплексе

Перевод
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✨ Аренда - Редкий сад возле Спортека в Раанане ✨Расположенный в тихой и зеленой среде, в непосредственной близости от Спортека, этот красивый отремонтированный сад предлагает приятную и семейную атмосферу. ✔️ 5 штук ✔️ 165 м2 нетто ✔️ 150 м2 сад ✔️ Отремонтированная квартира ✔️ 2 парковочных места ✔️ Тихий и окруженный зеленью ✔️ Доступно с 1 августа Красивые объемы, щедрый внешний вид и настоящая домашняя сенсация в особенно популярном районе Раанана.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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