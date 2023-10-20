Жилой квартал A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Откройте для себя исключительный проект недвижимости в Хадере - район Гиват Ольга
Стратегически расположенный недалеко от пляжа, этот проект сочетает в себе инновации, комфорт и благополучие.
Благодаря своей современной и устойчивой архитектуре, он предлагает уникальную и изысканную среду обитания.
Состоящий из двух зданий с современным дизайном, он отличается:
Роскошный двухэтажный входной зал
Эксклюзивная гостиная
Магазины у подножия здания
Оснащенный спортзал
Торговый центр поблизости
Основные активы:
Идеальное место рядом с морем
Доставка запланирована на октябрь 2028 года
Привлекательные предпродажные условия: 20/80 оплата и льготные ставки
Редкая возможность жить или инвестировать в сердце Хадеры, в районе Гуйват Ольга.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Образование
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно