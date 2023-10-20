  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac

Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac

Ашкелон, Израиль
от
$579,975
;
10
ID: 34057
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Emek HaEla, 31 brbwr

О комплексе

Français Français
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.

Жилой квартал Immeuble neuf vue sur le lac
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Другие комплексы
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
новая квартира 4 комнаты 100 м2 14м2 терраса Новое здание центральное и развивающееся местоположение
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,98 млн
красивая вилла рядом с морской квартирой afridr с погребом и бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Показать все Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
Идеально расположенная на улице Фришмана, напротив площади Масарика и недалеко от площади Рабина, эта квартира имеет центральное и очень востребованное расположение в самом сердце Тель-Авива. В ухоженном здании с лифтом и микролятом откройте для себя 3 комнаты площадью около 100 м2, располож…
Агентство
Immobilier.co.il
