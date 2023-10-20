  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилой квартал Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Жилой квартал Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Рамат-Ган, Израиль
от
$3,10 млн
;
ID: 34920
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Truman, 19

О комплексе

Français Français
В жилом районе Ramat Gan Exchange Исключительный роскошный пентхаус 29-й и последний этаж 200 м2 жилая площадь + 100 м2 терраса Полностью оборудован и уже обставлен высоко стоящим 2 парковочных места + подвал Квартиры в здании были проданы в среднем по цене 42 600 шекелей / м2 (таблица продаж доступна). 2-й пентхаус в Тауэре 1 был продан за 13,5 млн шекелей. Мы предлагаем эту исключительную квартиру по цене 39 200 шекелей за м2, или 9 800 000 шекелей. Невероятное предложение оплаты: 1-й платеж в размере 6 млн. подписей и остальные в течение 3 лет, с передачей ключей от первого платежа. Это означает, что вы уже можете получить арендную плату (по оценкам от 25 до 30 000 шекелей в месяц) и даже продать ее в течение первых 3 лет. Налог на приобретение для туриста: 8%

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
