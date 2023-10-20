Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande

В районе Кирьят-Йовель, граница Рамат-Дения, в 150 метрах от будущей линии Голомбского трамвая, недалеко от автомагистрали Бегин для выхода из города. У входа на улицу Авраама Штерена, в новом строящемся проекте с доставкой в течение 30 месяцев. В бутик-здании с вестибюлем и парковкой и лифтом Шаббата, в окружении зелени Сад Рез из 4 комнат 107м2 плюс сад 40м2, юго-восточная ориентация. Обеспечение стоячих мест, таких как напольное отопление или центральный кондиционер. Парковка под полем. Банковская поддержка, Условия оплаты и выгодное финансирование!