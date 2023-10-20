Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В районе Кирьят-Йовель, граница Рамат-Дения, в 150 метрах от будущей линии Голомбского трамвая, недалеко от автомагистрали Бегин для выхода из города.
У входа на улицу Авраама Штерена, в новом строящемся проекте с доставкой в течение 30 месяцев.
В бутик-здании с вестибюлем и парковкой и лифтом Шаббата, в окружении зелени
Сад Рез из 4 комнат 107м2 плюс сад 40м2, юго-восточная ориентация.
Обеспечение стоячих мест, таких как напольное отопление или центральный кондиционер.
Парковка под полем.
Банковская поддержка,
Условия оплаты и выгодное финансирование!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно