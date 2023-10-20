Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande

  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
Иерусалим, Израиль
от
$1,20 млн
20.02.2026
$1,20 млн
06.05.2025
$1,07 млн
1
ID: 25852
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В районе Кирьят-Йовель, граница Рамат-Дения, в 150 метрах от будущей линии Голомбского трамвая, недалеко от автомагистрали Бегин для выхода из города. У входа на улицу Авраама Штерена, в новом строящемся проекте с доставкой в течение 30 месяцев. В бутик-здании с вестибюлем и парковкой и лифтом Шаббата, в окружении зелени Сад Рез из 4 комнат 107м2 плюс сад 40м2, юго-восточная ориентация. Обеспечение стоячих мест, таких как напольное отопление или центральный кондиционер. Парковка под полем. Банковская поддержка, Условия оплаты и выгодное финансирование!

Иерусалим, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации