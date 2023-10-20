  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
20.02.2026
$1,50 млн
20.05.2025
$1,35 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 26081
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается В красивом комплексе Бецалель с тренажерным залом и охраной Рядом с пляжем, Шук и Шеинкин 2 комнаты просторные 60 м2 Очень красивый балкон 8м2 4 этаж с лифтом Подземная парковка 4 800 000 Нис

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Immeuble avec ascenseur
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Показать все Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Возвышенные две части высокий с видом на море Просто посетить терраса бассейн и т.д. верхний
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Givat havradim limit rehavia
Жилой квартал Givat havradim limit rehavia
Жилой квартал Givat havradim limit rehavia
Жилой квартал Givat havradim limit rehavia
Жилой квартал Givat havradim limit rehavia
Жилой квартал Givat havradim limit rehavia
Иерусалим, Израиль
от
$3,135
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Новая квартира 3 п. Прекрасный вид дегаже. в садах, терраса 25 м2. Сукка. с южной и западной стороны. 2 парковки в подвале. Квартира сдается до июля 2026 года по 6200 ш/месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации