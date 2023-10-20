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Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire etage haut avec vue

Тель-Авив, Израиль
от
$800,565
28.04.2025
$800,565
06.03.2025
$856,745
;
7
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ID: 25286
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Улица Герцля возле улицы Саламе Недавнее здание 3 штуки 57 м2 балкон 9м2 Парковка пещера Открытый вид 2850000000000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire etage haut avec vue
Тель-Авив, Израиль
от
$800,565
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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