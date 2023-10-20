  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Хадера, Израиль
от
$489,900
;
6
ID: 27980
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
Смилански Хадера — Исключительная городская резиденция в самом центре города Доставка: август 2027 Премиум расположение, прямо в центре Хадеры: недалеко от Дворца правосудия и Ратуши, недалеко от будущей Кирьи Хамемшалы и менее чем в 10 минутах ходьбы от станции (прямое сообщение Тель-Авив). Проект, подписанный известным застройщиком, объединяет магазины, офисы и жилье с частным входом для эксклюзивной атмосферы. Активы проекта: Общая панорамная терраса ~550 м2 зарезервирована для жителей, с открытым видом на город. Частный ландшафтный сад ~ 600 м2 для отдыха с семьей или соседями. Шопинг на первом этаже, выбор качественных магазинов, прямой доступ. Динамичная, современная, хорошо обслуживаемая среда обитания — идеально подходит для проживания или инвестирования.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

