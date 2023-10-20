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Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande

Иерусалим, Израиль
от
$997,195
02.04.2025
$997,195
17.02.2025
$1,01 млн
;
6
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ID: 25047
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру, полностью отремонтированную с заботой и элегантностью, идеально подходящую для семьи, которая ищет спокойную и теплую среду обитания. Расположенный на 1-м этаже старого и низкого здания с несколькими входами, этот объект предлагает как характер, так и современность. Поверхность: 83 м2, идеально устроена для оптимизации пространства и яркости. Пространство жизни: Большой гостеприимный отдых, купающийся в естественном свете благодаря трем выставкам (север, восток, юг), с открытой кухней, идеально подходящей для приготовления пищи и совместного использования с семьей. Снаружи: красивая терраса Soccah площадью 8 м2, прямо из гостиной, идеально подходит для летних вечеров или вечеринок под открытым небом. Номера: три просторных номера, включая комфортабельный мастер-люкс, каждый из которых оснащен встроенными шкафами для оптимального хранения. Ванная комната: современная и яркая, с ванной для расслабляющих моментов. Комфорт: Централизованное кондиционирование воздуха для сезонного благополучия и обогрева пола для оптимального комфорта зимой. окружающая среда: Расположен на тихой улице, недалеко от супермаркета для ежедневных покупок и синагоги. Место сочетает в себе практичность и спокойствие. Дополнительное преимущество: Два арендных пункта с независимым входом, идеально подходит для семьи, друзей или гибкого использования в соответствии с вашими потребностями. Это больше, чем квартира, это настоящий дом, где вы будете чувствовать себя как дома. Приходите в гости и дайте себя соблазнить!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande
Иерусалим, Израиль
от
$997,195
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