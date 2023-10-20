  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$3,60 млн
26.08.2025
$3,60 млн
14.07.2025
$3,37 млн
;
4
ID: 26813
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с террасой 10м2 3 комнаты 85м2 с террасой 10м2 3,5 номера 86 м2 с террасой 10 м2 С подвалом и парковкой Цена от 3.400,000sh Над магазинами расположены 3, 4 и 5 комнатные квартиры. 4 номера 97м2 с террасой 12м2 с подвалом и 2 паркингами Цена от 4.100.00sh 5 номеров 120м2 с террасой 11м2 Цены за этаж, от 4.857.000sh с подвалом и 2 парковочных места 5 номеров с 2 парковочными местами и подвалом 118м2 и террасой 120м2 Цена 6 200 000 $ Пентхаус 6 номеров 133м2 с красивой террасой 133м2, возможность бассейн 6 номеров 156м2 с красивой террасой 130м2 с возможностью сделать бассейн Цена 12 000 000 руб. Способ оплаты:2 20%-80% 15% на подпись, остаток делится в несколько раз Примечание: цены могут меняться (Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% H.taxes) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
