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Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$1,31 млн
04.03.2025
$1,31 млн
16.02.2025
$1,31 млн
;
4
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ID: 25040
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Хорошая квартира с 6 комнатами. Редко можно найти в Раанане. Полностью обновлен и очень вложен. Хорошая кухня. Здание после Тама (Реново) очень хорошо расположено. - Ты уже в пути. Рядом с магазинами и магазинами. Парковочный погреб Mamad

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,31 млн
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