Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Бат-Ям, Израиль
$795,000
26.08.2025
14.07.2025
$744,385
4
ID: 26919
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Красивый новый проект в самом сердце Бат-Яма, примерно в 15 минутах ходьбы от моря и недалеко от трамвайной линии, которая ведет в Тель-Авив. Высокие постоянные услуги От 2 комнат до пентхауса от 1 900 000 шт. Все товары продаются с паркингом

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль

