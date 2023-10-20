Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble

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Эксклюзив для Герцлии!
Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу???
Расположение: улица Хахашарон, Герцлия
Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2
Здание: современное, построено в 2021 году
Парковочное пространство
Цена: 4 290 000
Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная квартира предлагает современную жилую зону с террасой сукка, а также все необходимые удобства. Расположенная в популярном районе, эта недвижимость идеально подходит для тех, кто хочет жить в одном из самых востребованных районов Израиля.
Местонахождение на карте
Герцлия, Израиль
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Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная.
Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком.
Терраса 20 м2..
1 родительский люкс и 1 младший люкс.
2 парковочных места и 1 подвал
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В нескольких минутах от трамвая в тихой и очаровательной обстановке, красивый отремонтированный 3P, с превосходным видом и тройной экспозицией, балконной суккой и раздевалкой. Строительство с потенциалом, бизнес, чтобы захватить эксклюзивное агентство Хадасса Такам