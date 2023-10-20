Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble

Эксклюзив для Герцлии! Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу??? Расположение: улица Хахашарон, Герцлия Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2 Здание: современное, построено в 2021 году Парковочное пространство Цена: 4 290 000 Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная квартира предлагает современную жилую зону с террасой сукка, а также все необходимые удобства. Расположенная в популярном районе, эта недвижимость идеально подходит для тех, кто хочет жить в одном из самых востребованных районов Израиля.