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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble

Герцлия, Израиль
от
$1,15 млн
15.04.2025
$1,15 млн
02.03.2025
$1,21 млн
12.02.2025
$1,21 млн
12.02.2025
$1,19 млн
;
2
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ID: 24980
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

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Эксклюзив для Герцлии! Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу??? Расположение: улица Хахашарон, Герцлия Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2 Здание: современное, построено в 2021 году Парковочное пространство Цена: 4 290 000 Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная квартира предлагает современную жилую зону с террасой сукка, а также все необходимые удобства. Расположенная в популярном районе, эта недвижимость идеально подходит для тех, кто хочет жить в одном из самых востребованных районов Израиля.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Герцлия, Израиль
от
$1,15 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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