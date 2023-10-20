  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Holyland bait vagan

Жилой квартал Holyland bait vagan

Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
26.08.2025
$1,05 млн
14.07.2025
$983,150
;
13
Оставить заявку
ID: 26916
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Бейт-Вагана наконец-то доступна новая фаза комплекса Holyland с широким выбором апартаментов от 3 комнат до пентхауса и первого этажа.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$474,000
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Нетания, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$3,60 млн
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$705,000
Вы просматриваете
Жилой квартал Holyland bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,38 млн
МАГНИФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА БАТ ЯМ. ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ Близ ТРАМВЭЙ, ПЛАГ, РЮ БАЛФУР С ВСЕМИ СВОИМИ ТРАДИМИ И РЮ АТСМАУТ
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
Расположение Привилегировано, недалеко от королевского пляжа Hotelt всего в нескольких шагах от моря. Проект 6 Floor Shop с высококлассными и роскошными услугами. Экологическое строительство. Вид на море даже с первого этажа. 1 парковочное место для каждой квартиры. Поверхности квартир прост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Mardochee Khayat предлагает вам жить в новом проекте в районе Гейли Ям. Архитектурно спроектированная конструкция предлагает вам жить в комплексе из трех зданий у подножия торгового центра, где будут представлены красивые бренды. Рядом с новой ратушей Нетании, автобусы, которые обслуживают в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации