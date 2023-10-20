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Жилой квартал Endroit calme

Иерусалим, Израиль
от
$702
02.03.2025
$702
10.02.2025
$693
01.01.2025
$695
;
Жилой квартал Endroit calme
1
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ID: 24029
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Офис для аренды в Бакаа тихий и пасторальный, столы и стулья включены, частный вход, немедленное

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Endroit calme
Иерусалим, Израиль
от
$702
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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