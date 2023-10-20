Жилой квартал Endroit calme

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Новый на рынке!
В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение.
Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2.
На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхн…
Роскошь и уникальный дуплекс, 515 квадратных метров нетто (около 1000 квадратных метров брутто). 6 спален, 6 ванных. Входной уровень: 76 квадратных метров парковки, 2 склада и зона обслуживания бассейна Развлекательный уровень: примерно 300 квадратных метров с бассейном с подогревом, джакузи…