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  4. Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem

Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
02.04.2025
$1,21 млн
17.02.2025
$1,21 млн
24.12.2024
$1,19 млн
;
4
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ID: 23477
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим Работы не планируется 5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками. 2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка. , Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, включая одну спальню с душем 1 ванная комната, 1 душ, wc Центральный кондиционер, подогрев пола, дуд-шемеш. Слепая дверь, гриль, видео интерком 1 Парковка и 1 подвал Общий сад внизу здания, или можно сделать сукку Лифт, отключенный доступ Цена: 4290000sh (в эту цену не входит комиссия агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, немедленно позвоните нам по следующему номеру: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
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