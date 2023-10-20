Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem

Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим Работы не планируется 5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками. 2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка. , Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, включая одну спальню с душем 1 ванная комната, 1 душ, wc Центральный кондиционер, подогрев пола, дуд-шемеш. Слепая дверь, гриль, видео интерком 1 Парковка и 1 подвал Общий сад внизу здания, или можно сделать сукку Лифт, отключенный доступ Цена: 4290000sh (в эту цену не входит комиссия агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, немедленно позвоните нам по следующему номеру: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле