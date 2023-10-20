Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem

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Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим
Работы не планируется
5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками.
2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка.
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Гостиная, столовая, кухня
4 спальни, включая одну спальню с душем
1 ванная комната, 1 душ, wc
Центральный кондиционер, подогрев пола, дуд-шемеш.
Слепая дверь, гриль, видео интерком
1 Парковка и 1 подвал
Общий сад внизу здания, или можно сделать сукку
Лифт, отключенный доступ
Цена: 4290000sh
(в эту цену не входит комиссия агентства)
Для получения дополнительной информации или для организации визита, немедленно позвоните нам по следующему номеру: Симон
Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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