  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.

Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.

Bukit, Индонезия
от
$112,900
BTC
1.3429230
ETH
70.3883373
USDT
111 622.4807083
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
Оставить заявку
ID: 27552
ID новостройки на Realting
In CRM: 001175
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит.

Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень сервиса.

Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts - глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира.

Кол-во спален: студии, 1
Площадь: 22 м2 - 65 м2
Меблировка: полная

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Цена:

  • 1-комнатные  площадью 29-36 м2 стоимостью от 112 900 USD
  • 2-комнатные площадью 54-65 м2 стоимостью от 239 000 USD

 

Для инвесторов:

Перепродажа: Получайте прибыль от 30%
Аренда: Обеспечьте стабильный доход до 16%

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.


Инфраструктура:

  • Инфинити-бассейн
  • Спа-центр
  • Просторный ресторан
  • Working place
  • Руф-топ с террасой
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$164,148
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,981
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов на берегу океана в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$686,439
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$161,164
Вы просматриваете
Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$112,900
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$396,941
Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$397,936
Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса: спортивные площадки 2 бассейна детский аквапарк де…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации