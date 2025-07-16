Апарт-отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!
Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит.
Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень сервиса.
Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts - глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира.
Кол-во спален: студии, 1
Площадь: 22 м2 - 65 м2
Меблировка: полная
Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.
Цена:
Для инвесторов:
Перепродажа: Получайте прибыль от 30%
Аренда: Обеспечьте стабильный доход до 16%
Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.