Коммерческая недвижимость . Предложение по покупке уникального отеля

-Бутик-отель с уникальной архитектурой
и экологичными материалами
-Первая линия у озера Батур с видом на вулкан.
-Лаунж-зоны с камином
для вечернего отдыха
-Пространства для уединения с видами
на природу.
-Инновационная планировка продумана так,
чтобы каждый уголок отеля сочетал в себе комфорт
и функциональность.Пространства адаптированы для различных нужд
гостей, от отдыха до деловых мероприятий.
-Комплекс включает 35 апартаментов и 18 частных вилл
общей площадью 1 739 м2.
Планировка разделена на несколько категорий,
чтобы удовлетворить запросы разных гостей —
от тех, кто ищет простого уединения, до тех,
кто ценит высокий уровень комфорта.
На территории:
SPA
Ресторан на воде
Иога и медитации
Активный отдых
Прогнозируемая чистая прибыль
за 5 лет: $ 5 262 300
за 10 лет: $ 12 636 774
Прогнозируемая окупаемость проекта – 5,8 лет
-Участок оформлен по схеме
HGB + Leasehold (30+25 лет).
Уникальное предложение, которого нет на других курортах Бали.
Кинтамани — единственное место
на Бали, где есть прямой доступ к озеру
Батур и вулкану Батур, а также к кальдере
древнего мегавулкана.
Эти природные чудеса входят в наследие
ЮНЕСКО, и возможность жить рядом с ними
дарит непередаваемые эмоции.
Это делает проект по-настоящему уникальным
и привлекательным для тех, кто ищет
нечто особенное.