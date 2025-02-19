Коммерческая недвижимость . Предложение по покупке уникального отеля

-Бутик-отель с уникальной архитектурой

и экологичными материалами

-Первая линия у озера Батур с видом на вулкан.

-Лаунж-зоны с камином

для вечернего отдыха

-Пространства для уединения с видами

на природу.

-Инновационная планировка продумана так,

чтобы каждый уголок отеля сочетал в себе комфорт

и функциональность.Пространства адаптированы для различных нужд

гостей, от отдыха до деловых мероприятий.



-Комплекс включает 35 апартаментов и 18 частных вилл

общей площадью 1 739 м2.

Планировка разделена на несколько категорий,

чтобы удовлетворить запросы разных гостей —

от тех, кто ищет простого уединения, до тех,

кто ценит высокий уровень комфорта.

На территории:

SPA

Ресторан на воде

Иога и медитации

Активный отдых



Прогнозируемая чистая прибыль

за 5 лет: $ 5 262 300

за 10 лет: $ 12 636 774

Прогнозируемая окупаемость проекта – 5,8 лет

-Участок оформлен по схеме

HGB + Leasehold (30+25 лет).

Уникальное предложение, которого нет на других курортах Бали.

Кинтамани — единственное место

на Бали, где есть прямой доступ к озеру

Батур и вулкану Батур, а также к кальдере

древнего мегавулкана.

Эти природные чудеса входят в наследие

ЮНЕСКО, и возможность жить рядом с ними

дарит непередаваемые эмоции.

Это делает проект по-настоящему уникальным

и привлекательным для тех, кто ищет

нечто особенное.