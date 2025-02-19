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  4. Коммерческая недвижимость . Предложение по покупке уникального отеля

Коммерческая недвижимость . Предложение по покупке уникального отеля

Toya Bungkah, Индонезия
от
$8,00 млн
BTC
95.1584074
ETH
4 987.6589731
USDT
7 909 476.0466461
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25753
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бангли
  • Деревня
    Toya Bungkah

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

-Бутик-отель с уникальной архитектурой
и экологичными материалами
-Первая линия у озера Батур с видом на вулкан.
-Лаунж-зоны с камином
для вечернего отдыха
-Пространства для уединения с видами
на природу.

-Инновационная планировка продумана так,
чтобы каждый уголок отеля сочетал в себе комфорт
и функциональность.Пространства адаптированы для различных нужд
гостей, от отдыха до деловых мероприятий.

-Комплекс включает 35 апартаментов и 18 частных вилл
общей площадью 1 739 м2.
Планировка разделена на несколько категорий,
чтобы удовлетворить запросы разных гостей —
от тех, кто ищет простого уединения, до тех,
кто ценит высокий уровень комфорта.

На территории:
SPA
Ресторан на воде
Иога и медитации
Активный отдых


Прогнозируемая чистая прибыль
за 5 лет: $ 5 262 300
за 10 лет: $ 12 636 774

Прогнозируемая окупаемость проекта – 5,8 лет

-Участок оформлен по схеме
HGB + Leasehold (30+25 лет).

 

Уникальное предложение, которого нет на других курортах Бали.

Кинтамани — единственное место
на Бали, где есть прямой доступ к озеру
Батур и вулкану Батур, а также к кальдере
древнего мегавулкана.

Эти природные чудеса входят в наследие
ЮНЕСКО, и возможность жить рядом с ними
дарит непередаваемые эмоции.
Это делает проект по-настоящему уникальным
и привлекательным для тех, кто ищет
нечто особенное.

Местонахождение на карте

Toya Bungkah, Индонезия

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Коммерческая недвижимость . Предложение по покупке уникального отеля
Toya Bungkah, Индонезия
от
$8,00 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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