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Квартиры в периферийной единице Южные Афины, Греция

;
Municipality of Kallithea
129
Municipality of Glyfada
94
Municipality of Elliniko Argyroupoli
71
Municipal Unit of Elliniko
66
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445 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается квартира площадью 94 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$212,528
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Квартира 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,53 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продается квартира площадью 28 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$129,878
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/6
Glyfada Celeste предлагает вам насладиться современной жизнью у моря в Глифаде, на прекрасно…
$288,961
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Продается квартира площадью 53 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$159,396
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$247,949
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,60 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$448,669
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Квартира 2 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Проект Izi Lux - это современный жилой комплекс, расположенный между районами Калитея и Тавр…
$340,919
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Продается квартира площадью 96 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$289,274
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Квартира 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Продается дуплекс площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,09 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$649,390
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Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 113 м²
Продается квартира площадью 113 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$342,769
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Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах. Квартира расположена на девятом этаже и состо…
$190,094
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Квартира 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$785,171
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$265,659
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$311,070
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Квартира в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$556,518
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
----------------------------------------------- Квартира 80 м² на продажу | Площадь Вик…
$113,114
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$304,722
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$306,998
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Квартира 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$726,136
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$295,177
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Квартира 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$594,134
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$314,098
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$375,042
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
🇷🇺 Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция Bella Vista Golden Visa Residences …
$278,658
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Квартира 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Glyfada - Kentro 45 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
$349,610
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$206,624
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Квартира 2 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$389,634
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Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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