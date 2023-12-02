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Квартиры в периферийная единица Южные Афины, Греция
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116 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Каллифея, Греция
2
1
49 м²
1
One-bedroom apartment for sale in Kallithea area in Southern Athens. Orientation: Interi…
€95,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
2
1
55 м²
2
One-bedroom apartment in Kallithea area. Kallithea is a densely populated neighborhood o…
€155,000
в месяц
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Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
3
1
88 м²
Ano Glyfada, which when translated from Greek means Upper Glyfada, is the the northern part …
Цена по запросу
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 2 спальни
Каллифея, Греция
2
1
80 м²
This apartment is located in a popular tourist village Kalithea 650 meters to the sandy beac…
€220,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Nea Smyrni, Греция
3
1
99 м²
7/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€475,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
3
1
99 м²
4/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€370,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
2
2
88 м²
Property Code: HPS4328 - Apartment FOR SALE in Glyfada Glyfada - center for €651.336 . This …
€651,336
в месяц
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Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
2
2
88 м²
Property Code: HPS4330 - Apartment FOR SALE in Glyfada Glyfada - center for €554.966 . This …
€554,966
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
126 м²
5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с морем, Афины, Греция Предлагаются двухуро…
€1,10 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
34 м²
4
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция Предла…
€205,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
1
91 м²
5/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€550,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
1
91 м²
2/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€435,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на горы
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
2
136 м²
3/1
Продается квартира площадью 136 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€530,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
3
79 м²
5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются двухуровневые апа…
€415,000
в месяц
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Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
в месяц
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Аталанта
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Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3
1
77 м²
3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€210,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
4
1
95 м²
4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Municipality of Nea Smyrni, Греция
2
1
45 м²
2
Однокомнатная квартира в южных Афинах в районе Неа Смирни. Неа Смирни - микрорайон и муниц…
€160,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Palaio Faliro, Греция
1
1
35 м²
3
Studio apartment for sale in Palio Faliro area. This studio could be rented for 450 euros pe…
€115,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Каллифея, Греция
2
1
55 м²
2
One-bedroom apartment for sale in Kallithea. Kallithea is a densely populated neighborho…
€140,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Каллифея, Греция
3
1
3
Two-bedroom apartment for asale in Kallithea area. Kallithea is a densely populated neig…
€150,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
2
1
43 м²
4
One-bedroom apartment for sale in Southern Athens in Kallithea area. Fully renovated in 2023…
€140,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
2
1
52 м²
3
One-bedroom apartment for sale in Kallithea area in Southern Athens. Fully renovated in 2023…
€160,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Nea Smyrni, Греция
2
1
56 м²
2
One-bedroom apartment in Nea Smyrni area. Nea Smyrni is a neighborhood and municipality o…
€135,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Palaio Faliro, Греция
1
1
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2013, 30 sqm on the…
€145,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Каллифея, Греция
1
1
28 м²
4
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2013, on the 4th fl…
€90,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
2
1
1
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2023, on the 1st fl…
€160,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
3
87 м²
Код недвижимости: HPS4281 - Maisonette FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis за €913.000 …
€913,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
4
2
121 м²
5/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
в месяц
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Grekodom Development
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Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
периферия Аттика, Греция
4
136 м²
5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
€1,06 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция
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