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Квартиры с бассейном в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Kallithea
84
Municipality of Glyfada
67
Municipality of Palaio Faliro
46
Municipality of Alimos
34
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$1,96 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Четвертый …
$2,87 млн
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5
Продается дуплекс площадью 130 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
$1,37 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 181 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,62 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,67 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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