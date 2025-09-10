Показать объекты на карте Показать объекты списком
Многоуровневые квартиры в периферийной единице Южные Афины, Греция

4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Продается мезонет, этаж: 1-й, 2-й (2 уровня), в районе: Алимос - Таможня - Налоговая инспекц…
$584,853
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
Пятый этаж. Квартира площадью 119,91 кв. м с 3 спальнями, гостиной, кухней открытой планиров…
Цена по запросу
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Цена по запросу
Оставить заявку
