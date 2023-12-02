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Жильё в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
34
Municipal Unit of Elliniko
28
Каллифея
14
Municipality of Nea Smyrni
6
Municipal Unit of Argyroupoli
6
Municipality of Palaio Faliro
3
164 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
One-bedroom apartment for sale in Kallithea area in Southern Athens. Orientation:  Interi…
€95,000
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment in Kallithea area.  Kallithea is a densely populated neighborhood o…
€155,000
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Ano Glyfada, which when translated from Greek means Upper Glyfada, is the the northern part …
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Каллифея, Греция
Квартира 2 спальни
Каллифея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
This apartment is located in a popular tourist village Kalithea 650 meters to the sandy beac…
€220,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€475,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€370,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 144 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Property Code: HPS4328 - Apartment FOR SALE in Glyfada Glyfada - center for €651.336 . This …
€651,336
в месяц
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Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Property Code: HPS4330 - Apartment FOR SALE in Glyfada Glyfada - center for €554.966 . This …
€554,966
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с морем, Афины, Греция Предлагаются двухуро…
€1,10 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция Предла…
€205,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€550,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€435,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 136 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€530,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются двухуровневые апа…
€415,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Площадь 74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
в месяц
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€210,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Однокомнатная квартира в южных Афинах в районе Неа Смирни.  Неа Смирни - микрорайон и муниц…
€160,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Studio apartment for sale in Palio Faliro area. This studio could be rented for 450 euros pe…
€115,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment for sale in Kallithea.  Kallithea is a densely populated neighborho…
€140,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Каллифея, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Каллифея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Two-bedroom apartment for asale in Kallithea area.  Kallithea is a densely populated neig…
€150,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
One-bedroom apartment for sale in Southern Athens in Kallithea area. Fully renovated in 2023…
€140,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
One-bedroom apartment for sale in Kallithea area in Southern Athens. Fully renovated in 2023…
€160,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment in Nea Smyrni area. Nea Smyrni is a neighborhood and municipality o…
€135,000
в месяц
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Domain Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2013, 30 sqm on the…
€145,000
в месяц
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Domain Estate
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Типы недвижимости в периферийная единица Южные Афины

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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