  2. Греция
  3. периферийная единица Южные Афины
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Kallithea
4
5 объектов найдено
Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/7
Современный стиль жизни и доходный потенциал в Каллифее: Allure Suites Откройте для себя …
$141,647
Студия 2 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Студия 2 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Moschato Hive — эксклюзивный проект, который преобразует статус проекта из промышленного в ж…
$302,686
Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Новое здание 2022го года  в стиле бохауз, в самом центре Каллифея, На продажу предлагают 3…
$83,565
Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/7
Представляем вашему вниманию новый проект в Афинах – Allore Suites!  Район Афин - любимая вс…
$119,653
Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
Уникальный проект строится в районе Каллифеи. Разработанный с уникальным стилем и потрясающ…
$148,681
