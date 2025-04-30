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Квартиры с видом на море в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Kallithea
84
Municipality of Glyfada
67
Municipality of Palaio Faliro
46
Municipality of Alimos
34
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48 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$1,96 млн
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Квартира 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
$526,738
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 213 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море
$354,873
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$480,122
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$217,099
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Четвертый …
$2,87 млн
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Продаются две роскошные двухуровневые квартиры площадью 126,24 кв.м с внутренним лифтом и ви…
$826,487
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Sideris Real Estate
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Квартира 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
$1,25 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$552,260
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$323,560
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Квартира 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$333,998
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются двухуровневые апа…
$451,019
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5
Продается дуплекс площадью 130 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
$1,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 165 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$886,303
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Квартира 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
$1,67 млн
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с садом рядом с пляжами, Глифада, Греция Предлагаются современные …
$1,68 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Роскошная квартира в стадии строительства площадью 124,50 кв.м с уникальным видом на море О…
$768,907
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$416,804
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$694,089
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$1,13 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$744,896
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$224,405
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются квартиры с балкон…
$453,035
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$271,373
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 181 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,62 млн
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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