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Квартиры с садом в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Kallithea
84
Municipality of Glyfada
67
Municipality of Palaio Faliro
46
Municipality of Alimos
34
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция Предлагаются апартаменты с собственн…
$721,895
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с садом рядом с пляжами, Глифада, Греция Предлагаются современные …
$1,68 млн
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Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
$142,519
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 8
Резиденция с парковкой и садом, Калифея, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Апартаме…
$213,258
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция Предлагаются светлые апартам…
$322,488
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Квартира 1 комната в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция Предла…
$213,258
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Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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