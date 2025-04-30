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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Kallithea
84
Municipality of Glyfada
67
Municipality of Palaio Faliro
46
Municipality of Alimos
34
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31 объект найдено
Квартира 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
$526,738
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Четвертый …
$2,87 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 178 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$897,619
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
$1,25 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 102 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$333,998
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$558,342
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Квартира 5 комнат в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$500,997
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5
Продается дуплекс площадью 130 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
$1,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$485,341
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$122,118
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 181 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,62 млн
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$250,498
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/2
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$459,247
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы
$448,810
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$297,467
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на одиннадцатом этаже и …
$568,346
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$474,903
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$339,217
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$443,359
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 158 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$540,213
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$366,354
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$472,753
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 262 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$2,66 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 136 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$553,184
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$448,810
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$825,762
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Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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