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Пентхаусы в периферийная единица Южные Афины, Греция

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
€1,06 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
€1,03 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
€2,40 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
€2,41 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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