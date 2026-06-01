  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Piraeus
  4. Квартира в новостройке Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано

Квартира в новостройке Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано

Municipality of Piraeus, Греция
от
$391,530
;
19
Оставить заявку
ID: 38100
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Адрес
    Parallelos Parodos A
  • Метро
    Faliro (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано

  • 💰 Стоимость: €340 000
  • 📍 Локация: Микролимано / Кастелла, Пирей (Афины), Греция
  • 📄 Статус: Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa

🏠 Характеристики объекта

  • Лот: Мезонет M3
  • Тип недвижимости: Двухуровневый мезонет (уровни 0 и 1)
  • Жилая площадь: 51 м²
  • Спальни: 1
  • Балкон: 4 м²
  • Приватный двор: 11 м²

О проекте

Элегантный двухуровневый мезонет в одном из самых престижных прибрежных районов Афин. Пространство наполнено естественным средиземноморским светом, а современная архитектура и продуманная планировка создают атмосферу комфорта, уединения и спокойствия.

Уникальный формат мезонета позволяет наслаждаться ощущением собственного дома в центре городской жизни и всего в нескольких шагах от моря.

🌊 Преимущества локации

  • Всего 1,5 минуты пешком до набережной Микролимано
  • Рядом знаменитые рыбные рестораны и уютные кафе
  • В непосредственной близости яхтенная марина
  • Около 2 минут до пляжной зоны
  • Быстрый доступ к центру Афин и основным транспортным маршрутам

Ключевые преимущества

🌿 Собственный приватный двор

Эксклюзивная открытая зона отдыха площадью 11 м² — редкое преимущество для городской недвижимости у моря, идеально подходящее для отдыха, завтраков на свежем воздухе или создания уютной лаунж-зоны.

🏡 Уникальная двухуровневая планировка

Разделение пространства на два уровня обеспечивает дополнительную приватность и создает ощущение проживания в отдельном доме.

📈 Высокий инвестиционный потенциал

Популярный прибрежный район и востребованный формат жилья обеспечивают стабильный спрос на долгосрочную и краткосрочную аренду.

📄 Подходит для Golden Visa

Стоимость объекта соответствует требованиям инвестиционной программы Греции, позволяя получить европейский вид на жительство для инвестора и членов его семьи.

💎 Идеальный выбор для жизни и инвестиций

Мезонет сочетает престижное расположение у моря, современный дизайн, высокий арендный потенциал и возможность получения Golden Visa, что делает его привлекательным вариантом как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Многоквартирный жилой дом Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$428,943
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$276,530
Многоквартирный жилой дом Квартира в центре Афин для Golden Visa
Municipality of Athens, Греция
от
$301,419
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
Municipality of Piraeus, Греция
от
$391,530
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Показать все Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Municipality of Athens, Греция
от
$449,725
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Проект   — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Центр Афин, престижный и оживленный район Панграти (Pangrati), улица Filolaou 168. Транспортная доступность: 1 минута пешком до ближайшей автобусной остановки, 14 минут пешком до станции метро A…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Показать все Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$336,198
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa Современные апартаменты в премиальном жилом комплексе на первой береговой линии Афинской Ривьеры. Отличный вариант для отдыха, инвестиций и получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa. Стоимость 💰 от 290 000 € Характеристики кварт…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$487,199
Год сдачи 2027
Новый жилой проект расположен в Палео Фалиро — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, всего в нескольких минутах от Афинской Ривьеры, пляжей и яхтенных марин. Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 7-этажное здание с 21 резиденцией, включающее квартиры…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Греции
Инвестиции в недвижимость в Греции в 2026 году
01.06.2026
Инвестиции в недвижимость в Греции в 2026 году
Недвижимость в Греции в 2026 году: где покупать и выгодно ли инвестировать
06.04.2026
Недвижимость в Греции в 2026 году: где покупать и выгодно ли инвестировать
Цены на жилье в Греции – аналитика REALTING
02.04.2026
Цены на жилье в Греции – аналитика REALTING
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
25.06.2025
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
17.01.2025
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
05.08.2024
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
29.05.2024
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
12.01.2024
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
Показать все публикации