Квартира в новостройке Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано

Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано

💰 Стоимость: €340 000

€340 000 📍 Локация: Микролимано / Кастелла, Пирей (Афины), Греция

Микролимано / Кастелла, Пирей (Афины), Греция 📄 Статус: Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa

🏠 Характеристики объекта

Лот: Мезонет M3

Мезонет M3 Тип недвижимости: Двухуровневый мезонет (уровни 0 и 1)

Двухуровневый мезонет (уровни 0 и 1) Жилая площадь: 51 м²

51 м² Спальни: 1

1 Балкон: 4 м²

4 м² Приватный двор: 11 м²

✨ О проекте

Элегантный двухуровневый мезонет в одном из самых престижных прибрежных районов Афин. Пространство наполнено естественным средиземноморским светом, а современная архитектура и продуманная планировка создают атмосферу комфорта, уединения и спокойствия.

Уникальный формат мезонета позволяет наслаждаться ощущением собственного дома в центре городской жизни и всего в нескольких шагах от моря.

🌊 Преимущества локации

Всего 1,5 минуты пешком до набережной Микролимано

до набережной Микролимано Рядом знаменитые рыбные рестораны и уютные кафе

В непосредственной близости яхтенная марина

Около 2 минут до пляжной зоны

Быстрый доступ к центру Афин и основным транспортным маршрутам

Ключевые преимущества

🌿 Собственный приватный двор

Эксклюзивная открытая зона отдыха площадью 11 м² — редкое преимущество для городской недвижимости у моря, идеально подходящее для отдыха, завтраков на свежем воздухе или создания уютной лаунж-зоны.

🏡 Уникальная двухуровневая планировка

Разделение пространства на два уровня обеспечивает дополнительную приватность и создает ощущение проживания в отдельном доме.

📈 Высокий инвестиционный потенциал

Популярный прибрежный район и востребованный формат жилья обеспечивают стабильный спрос на долгосрочную и краткосрочную аренду.

📄 Подходит для Golden Visa

Стоимость объекта соответствует требованиям инвестиционной программы Греции, позволяя получить европейский вид на жительство для инвестора и членов его семьи.

💎 Идеальный выбор для жизни и инвестиций

Мезонет сочетает престижное расположение у моря, современный дизайн, высокий арендный потенциал и возможность получения Golden Visa, что делает его привлекательным вариантом как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.