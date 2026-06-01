Квартира в новостройке Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано

Двухуровневый мезонет под Golden Visa в Микролимано
🏠 Характеристики объекта
✨ О проекте
Элегантный двухуровневый мезонет в одном из самых престижных прибрежных районов Афин. Пространство наполнено естественным средиземноморским светом, а современная архитектура и продуманная планировка создают атмосферу комфорта, уединения и спокойствия.
Уникальный формат мезонета позволяет наслаждаться ощущением собственного дома в центре городской жизни и всего в нескольких шагах от моря.
🌊 Преимущества локации
Ключевые преимущества
🌿 Собственный приватный двор
Эксклюзивная открытая зона отдыха площадью 11 м² — редкое преимущество для городской недвижимости у моря, идеально подходящее для отдыха, завтраков на свежем воздухе или создания уютной лаунж-зоны.
🏡 Уникальная двухуровневая планировка
Разделение пространства на два уровня обеспечивает дополнительную приватность и создает ощущение проживания в отдельном доме.
📈 Высокий инвестиционный потенциал
Популярный прибрежный район и востребованный формат жилья обеспечивают стабильный спрос на долгосрочную и краткосрочную аренду.
📄 Подходит для Golden Visa
Стоимость объекта соответствует требованиям инвестиционной программы Греции, позволяя получить европейский вид на жительство для инвестора и членов его семьи.
💎 Идеальный выбор для жизни и инвестиций
Мезонет сочетает престижное расположение у моря, современный дизайн, высокий арендный потенциал и возможность получения Golden Visa, что делает его привлекательным вариантом как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.