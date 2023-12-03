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Квартиры в Крефельд, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 3 комнаты
Крефельд, Германия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Квартира на данный момент - освобождена от мебели подготовлена к проведению ремонта. Квар…
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 4 комнаты
Крефельд, Германия
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дом 1958 года постройки в Cracau, 47799 Krefeld 3 OG этаж 4 комнаты газовое отоплен…
€159,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Крефельд, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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