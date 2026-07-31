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Квартиры в новостройках от застройщиков в Каспском муниципалитете, Грузия

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Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Показать все Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Самтредо, Грузия
от
$141,900
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Прекрасные квартиры с отделкой и без в пригороде Тбилиси на высоких этажах 11-12 с видом на горы. Отопление- газ.  Застройщик предлагает евроремеонт, возможна покупка без ремонта. Квартира полностью укомплектована техникой и мебелью, материалы от европейских производителей. Возмо…
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