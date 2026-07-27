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Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34

Самтредо, Грузия
от
$141,900
BTC
1.6878723
ETH
88.4686010
USDT
140 294.3313774
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
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ID: 39600
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.07.2026

Местонахождение

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О комплексе

Прекрасные квартиры с отделкой и без в пригороде Тбилиси на высоких этажах 11-12 с видом на горы.

Отопление- газ. 

Застройщик предлагает евроремеонт, возможна покупка без ремонта.

Квартира полностью укомплектована техникой и мебелью, материалы от европейских производителей.

Возможно купить в ипотеку на 10 лет  под 6,6 % годовых в евро и 7,5 % годовых в доллароах США.

Доступна удаленная покупка онлайн и онлайн просмотр.

Помогаем открывать счета в банках Сакартвелло и ТВС.

В жилом квартале есть управляющая  компания, которая сдает квартиры в аренду, когда Вы  там не проживаете за 5-6 % годовых.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Местонахождение на карте

Самтредо, Грузия

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Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Самтредо, Грузия
от
$141,900
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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