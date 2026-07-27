Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34

Прекрасные квартиры с отделкой и без в пригороде Тбилиси на высоких этажах 11-12 с видом на горы.

Отопление- газ.

Застройщик предлагает евроремеонт, возможна покупка без ремонта.

Квартира полностью укомплектована техникой и мебелью, материалы от европейских производителей.

Возможно купить в ипотеку на 10 лет под 6,6 % годовых в евро и 7,5 % годовых в доллароах США.

Доступна удаленная покупка онлайн и онлайн просмотр.

Помогаем открывать счета в банках Сакартвелло и ТВС.

В жилом квартале есть управляющая компания, которая сдает квартиры в аренду, когда Вы там не проживаете за 5-6 % годовых.