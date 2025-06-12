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Дома с садом в Грузии

Тбилиси
356
Батуми
36
Аджарская Автономная Республика
212
Мцхета-Мтианети
10
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2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Мегврекиси, Грузия
Дом 8 комнат
Мегврекиси, Грузия
Число комнат 8
Площадь 934 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом с сельскохозяйственной землей. Жилая площадь: 225 кв.м. Площадь участ…
$15,498
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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