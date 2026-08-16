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Дома во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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12 объектов найдено
Дом 14 комнат в Мцхета-Мтианети, Грузия
Дом 14 комнат
Мцхета-Мтианети, Грузия
Число комнат 14
Количество спален 10
Площадь 1 062 м²
Количество этажей 4
$4,00 млн
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Дом 7 комнат в Сагурамо, Грузия
Дом 7 комнат
Сагурамо, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
2-storied 400 sq.m new-constructed private house for sale in Saguramo, located on a 500 sq.m…
$190,000
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Дом в Мцхета-Мтианети, Грузия
Дом
Мцхета-Мтианети, Грузия
Площадь 300 м²
На одном участке расположены 2 дома, участок поделен, подключены вода и электричество, разре…
$250,000
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Integrated Real Estate Services
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 7 комнат в Церовани, Грузия
Дом 7 комнат
Церовани, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Коттедж продается в Мцхетской области, в Церовани, 3-этажный частный дом 350 кв.м, он отремо…
$200,000
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Дом в Сагурамо, Грузия
Дом
Сагурамо, Грузия
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
1-этажный под строительство 74 кв.м. частный дом для продажи в Сагурамо, Ахалсопелы, располо…
$83,000
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Дом 10 комнат в Сагурамо, Грузия
Дом 10 комнат
Сагурамо, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 581 м²
Частный дом в аренду в Сагурамо1232 кв.м земли581 кв.м дом5 спален5 ванная комната3 гостиная…
$1,10 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 6 комнат в Сагурамо, Грузия
Дом 6 комнат
Сагурамо, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
2-этажный 300 кв.м. частный дом для продажи в Сагурамо, расположенный на 2000 кв.м. земли, 6…
$380,000
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Дом 4 комнаты в Степанцминда, Грузия
Дом 4 комнаты
Степанцминда, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
1-этажный старый частный дом на продажу в Казбегинской области, Степанцминда, расположенный …
$45,000
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Дом 6 комнат в Церовани, Грузия
Дом 6 комнат
Церовани, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Коттедж на продажу в Мцхетской области, в Церовани, недавно построенный дом площадью 200 кв.…
$250,000
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Дом 5 спален в , Грузия
Дом 5 спален
, Грузия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
$680,000
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Сагурамо, Грузия
Дом 4 комнаты
Сагурамо, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
00995557100075 для продажи Виллы с зеленым каркасом в Сагурамо 230 м² 3 спальни 2 ванны…
$220,000
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Вилла 8 комнат в , Грузия
Вилла 8 комнат
, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Mukhatskaro, Lisi view York Towers complex. The villa is close to the Lisi…
$430,000
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Параметры недвижимости во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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