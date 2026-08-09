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Дома в Кобулети, Грузия

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14 объектов найдено
Дом 7 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 7 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Дом продается в Кобулети с 5 спальнями, 2 гостиными, кухней и столовой. Жилая площадь состав…
$250,000
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Дом 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Дом 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся полностью укомплектованный мебелью и всем необходимым коттедж в Кобулети. Две спа…
$177,500
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 360 м²
Продаётся просторный дом с огромным приусадебным участком в Кобулети 🏡🌳 📍 Локация: Кобуле…
$90,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
В популярном месте в курортном городе Кобулети, в 100 метрах от моря и городской набережной,…
$200,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
В курортном городе Кобулети, в его центральной части, недалеко от моря и городской набережно…
$200,000
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Дом 8 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 8 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
В шикарном месте г.Кобулети, в районе Нового бульвара. С простым выходом к морю и бульвару, …
$175,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 210 м²
Расстояние до моря200 мНа продажу выставлен отдельно стоящий частный дом, отремонтированный …
$230,000
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Вилла 6 комнат в Кобулети, Грузия
Вилла 6 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$249,000
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Дом 11 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 11 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
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Коттедж 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается  дом 150 кв.м и отдельным домом 100 кв.м  во дворе.  Общая площадь зданий с   зем…
$183,000
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Вилла 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Вилла 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$180,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 315 м²
Продаётся просторный дом в уютном районе Кобулети 🏡🌊 📍 Локация: Кобулети, ул. Тамар Мепе …
$350,000
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Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Таунхаус 6 комнат в Кобулети, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
$205,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Distance to sea 50 m In Kobuleti, a detached private two-story house is for sale, in close…
$250,000
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