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Дома в Кобулети, Грузия

5 объектов найдено
Дом с мебелью, в центре города, с парковка в Кобулети, Грузия
Дом с мебелью, в центре города, с парковка
Кобулети, Грузия
Площадь 210 м²
Расстояние до моря 200 м Продается отдельно стоящий частный дом, с ремонтом и мебелью - заез…
€191,793
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Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию отличный дом со всеми удобствами для комфортной жизни. Дом площ…
€136,995
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Дом с балконом, с мебелью, с видом на море в Кобулети, Грузия
Дом с балконом, с мебелью, с видом на море
Кобулети, Грузия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Расстояние до моря 50 м В Кобулети продается отдельно стоящий частный двухэтажный дом, в неп…
€228,325
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Кобулети, Грузия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Кобулети, Грузия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
В регионе Грузии, в Аджарии, Кобулети, в лучшем месте города, в 200 метрах от моря, продаетс…
€173,527
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Комплекс Kobuleti Village от Homex – это стильный проект с виллами, расположенный в Кобулети…
€168,961
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