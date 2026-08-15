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Дома в Батуми, Грузия

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46
223 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/2
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$156,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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TekceTekce
Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
$262,460
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Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$133,200
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$202,068
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
$190,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$156,000
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный коттеджный поселок Sunney Cottage.   Прекрасное место для тех, кто ценит комфор…
$219,784
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn.   Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
$215,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
La Villa — новый проект, включающий в себя многофункциональные премиум-класса жилые виллы. …
$176,715
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Комплекс таунхаусов Riverside Home расположен в Капрешуми, живописном уголке Грузии, на бере…
$125,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Secret Garden — современный жилой комплекс в центральном районе Батуми, предлагающий комфорт…
$131,100
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Дом 4 комнаты в Батуми, Грузия
Дом 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Продаётся уютный таунхаус в современном комплексе Polo Villas, расположенном в районе Аэропо…
$249,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Дом в Батуми, Грузия
Дом
Батуми, Грузия
Площадь 300 м²
Продаётся новая просторная вилла в закрытом комплексе в Гонио 🌊🏡 📍 Локация: Гонио (закрыт…
$280,000
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FreeDom
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Опыт престижной жизни в Батуми с Comfort Houses, новый жилой проект, сочетающий средиземномо…
$165,600
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Батуми, Грузия
Дом 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхэтажный таунхаус Polo Villas площадью 119 м². В доме три спальни и две ванные…
$248,000
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$144,300
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Батуми, Грузия
Дом 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
🔥 Срочная продажа дома у моря в Махинджаури! 🔥 Всего 600 метров до пляжа - идеальное мест…
$160,000
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FreeDom
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$230,400
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
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Atlas property
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Дом в Батуми, Грузия
Дом
Батуми, Грузия
Площадь 228 м²
Продаётся вилла в закрытом комплексе в Гонио, Батуми 🌊🏔️ 📍 Локация: Гонио (тихий спальный…
$291,000
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Коттедж в Батуми, Грузия
Коттедж
Батуми, Грузия
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$322,124
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Comfort Houses by Batumi Villas - современный комплекс таунхаусов 2 и 3 уровня, предлагающий…
$201,600
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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