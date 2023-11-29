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Дома в Батуми, Грузия

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71 объект найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается современный, 2-этажный Таунхаус в элитном жилом комплексе, Батуми вилла (Batumi vi…
€158,094
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Real Estate AVANGARD
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
€321,945
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Адлиа, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea.  in…
€158,094
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Modern, 2-storey Townhouse for sale in an elite residential complex, Batumi villas, city …
€158,094
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€236,233
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Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
€150,189
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Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
€217,696
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Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
€292,678
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 770 м²
Количество этажей 3
▫️ Дом выполнен в классическом стиле: площадь дома 1270 кв.м ▫️ Площадь участка 2200 кв.м…
€2,27 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
€363,333
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
€363,544
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект RAVILLAS - это уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в …
€331,166
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Вилла 3 спальни в Murmaneti, Грузия
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
 Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€171,723
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Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Батуми, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Кобулети Вилла Кобулети - это элитный поселок, 10 коттеджей на второй берег…
€227,147
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€223,000
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RECOM
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€186,000
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Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€96,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продается новая готовая вилла под ключ. Лучшая цена в Батуми с ремонтом и мебелью. 3 э…
€199,889
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€318,005
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Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Продается новый дом в приватном коттеджном комплексе в городе Батуми.   Ключевые преим…
€208,975
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Батуми, Грузия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Продается новый современный дом 105 кв. м. в пригороде Батуми – Чакви.   Новый дом! Но…
€179,900
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€171,723
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€207,158
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue.   Три …
€186,260
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn.   Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
€227,147
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Дом с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Дом с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Площадь 118 м²
В 5 км от г.Батуми продается отремонтированный отдельностоящий частный дом с хорошим участко…
€149,917
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается большой дом с современным новым ремонтом, есть все коммуникации, несельхоз статус …
€118,116
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Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
€168,089
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
€154,460
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Sunny Village - закрытый поселок премиум-класса, состоящий из 18 таунхаусов.   Отличае…
€152,097
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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