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Дома в Тбилиси, Грузия

виллы
320
353 объекта найдено
Дом в Тбилиси, Грузия
Дом
Тбилиси, Грузия
Количество этажей 3
Указанная площадь 286,00 кв.м. Строительный лист №1 (на стадии строительства) Общая площадь …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Эксклюзивно справа !!! Перечислен для продажи !!! Трехэтажный дом на Ли, недалеко от британс…
$368,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
С исключительными правами! Продается в Багеби, на улице Учанейшвили, в строящемся двухэтажно…
$450,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 154 м²
Исключительно! 2-х этажный загородный дом на продажу в Бакуриани, недалеко от круга. Недавно…
$160,000
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Вилла 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 м²
Исключительно, MBG Group !!! Доступно для продажи !!! Дворец в Сагурамо !!! В конце Сагурамо…
$3,00 млн
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Вилла 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Описание: Частный дом Белиз Тип для продажи в Исани, на проспекте Габриэля Салоси. Общая пло…
$70,000
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Дом 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 844 м²
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный частный дом с мебелью и оборудованием продается в Диди Дигоми. П…
$470,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Описание: 2 -этажный частный дом на продажу в Диди Дигоми, III микро, общая площадь: 180 м2.…
$150,000
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Вилла 1 комната в Тбилиси, Грузия
Вилла 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/3
Описание: 1-комнатная квартира для продажи в Бакуриани. На 1/3 этажа недавно построенного ко…
$25,000
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Вилла 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Описание: 1-этажный частный дом на продажу на первом этаже в Окрокане, в населенном пункте. …
$1,000
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Вилла в Тбилиси, Грузия
Вилла
Тбилиси, Грузия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Описание: Для немедленной продажи, рядом с городским кортом и Toyota Center, недавно построе…
$350,000
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Вилла 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
С эксклюзивными правами !!! Доступно для продажи !!! 4-этажный частный дом на Mtatsminda, Go…
$330,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Описание: 2-х этажный загородный дом на продажу в Кведе Мухаттскаро, в населенном пункте, в …
$39,000
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Описание: 920 кв.м. земля для продажи, несельскохозяйственная, маленький старый, исторически…
$1,81 млн
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Описание: 2-этажный дом/коттедж для продажи в Сагурамо, по дороге к монастырю Зедзне. Общая …
$140,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Description: 3-storey private house for immediate sale, Tsavkisi, prosecutors' cottages, Tak…
$165,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Описание: 1-этажный, современный дизайнерский загородный дом для продажи в Натахтари, в насе…
$92,000
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Вилла 9 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 9 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 784 м²
Описание: 4-этажный частный дом для продажи в Digomi 8, недалеко от Tbilisi Mall. Недавно по…
$1,72 млн
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу на улице Гоми, Абанотубани, старое здание, неда…
$400,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Description: 2-storey private house for immediate sale in Nadzaladevi, on Eniseli street, to…
$95,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Описание: 3-этажный частный дом в аренду в Авчале, над деревней Глдани, в экологически чисто…
$2,100
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Вилла 15 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 15 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Описание: 3-этажный частный дом для продажи и аренды в Бугеби, недалеко от парка Ваки, общая…
$2,500
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Описание: Двухэтажный дом на продажу в Цавкиси. Расположен в начале Цавкиси, на улице Чавчав…
$220,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Описание: 1 - Этажный частный дом на продажу в Диди Дигоми, недалеко от клиники Имеди. Дом н…
$256,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
С исключительными правами !!! Он выставлен на продажу или частично обменен на квартиру ( в г…
$280,000
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
2 -этажный + чердак частный дом на продажу в Ведзиси, на улице Ониашвили, 6 комнаты (4 спаль…
$400,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Описание: 3 -этажный частный дом на продажу в Авлабари, на улице Пшави, недалеко от Троицкой…
$160,000
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Вилла 8 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 8 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Дом в Булачаури, район Нью-Вильяс. 30…
$320,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Описание: Трехэтажный шестиуровневый дом для продажи в Сагурамо, в начале Навдантанткари. 10…
$530,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Перечислен для продажи !!! Одноэтажный, современный дом/коттедж в коттеджах Цодорети, недале…
$210,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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