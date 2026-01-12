Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Грузии

Тбилиси
50
Батуми
40
Аджарская Автономная Республика
254
Кобулети
11
Показать больше
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Дом 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
🌊 ГРАНДИОЗНЫЙ WATERFRONT-ПРОЕКТ В ТБИЛИСИ | НОВЫЙ ГОРОД У РЕКИ 📍 Район Крцаниси • 10 км н…
$560,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Грузии

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти