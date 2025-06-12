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Дома с гаражом в Грузии

Тбилиси
356
Батуми
36
Аджарская Автономная Республика
212
Мцхета-Мтианети
10
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19 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла VIP уровня на Лиси Веранда. Дом - 480 кв.м., двор - 1280 кв.м., 6 комнатб 5 …
$3,70 млн
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Таунхаус в Тбилиси, Грузия
Таунхаус
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать, проект «Tsavkisi Park» расположен на охраняемой территории долины Цавкиси,…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат в Душетский муниципалитет, Грузия
Дом 11 комнат
Душетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
4-storied 450 sq.m. private house for sale in 12 km from Bulachauri, in Tsiteli Klde village…
$320,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$511,074
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Дом 5 комнат в Сагурамо, Грузия
Дом 5 комнат
Сагурамо, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
1-storied 340 sq.m. new-constructed private house for sale in Saguramo, 5 rooms (4 bedrooms …
$670,000
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Дом 8 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 8 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Количество этажей 3
3 -этажный 585 кв.м. новый частный дом на продажу в Багеби, Каклеби, на улице Учанейшвили, к…
$560,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
$514,212
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$451,717
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Дом 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Продается 3-х этажный частный дом площадью 262 кв.м. в селе Дигоми, на ул. Такаишвили, на уч…
$350,000
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Дом 7 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 7 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
A house is for sale in Kobuleti with 5 bedrooms, 2 living rooms, a kitchen, and a dining roo…
$220,000
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Дом 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается уникальный 4-этажный дом в Старом Тбилиси — за отелем «Шератон Метехи», на улице Г…
$845,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов распол…
$144,000
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Дом 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
3 -этажный 375 кв.м. частный дом на продажу в Ваке, на улице Цхведадзе, 12 комнат (комнаты 7…
$550,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
WYNDHAM GRAND RESIDENCES BATUMI GONIO. RIVIERA Таунхаусы от мирового лидера отельной инду…
$520,790
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Дом в Батуми, Грузия
Дом
Батуми, Грузия
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
House 112 sq. m, s / plot 272 sq. m, there is an orchard, figs, persimmons, grapes, and othe…
$157,000
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Дом 4 комнаты в Мцхетский муниципалитет, Грузия
Дом 4 комнаты
Мцхетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
1-storied 175 sq.m. new-constructed private house for sale in Mtskheta region, Gorovani, 4 r…
$150,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$509,936
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
2 -этажный + чердак частный дом на продажу в Ведзиси, на улице Ониашвили, 6 комнаты (4 спаль…
$400,000
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Типы недвижимости в Грузии

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