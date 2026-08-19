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Дома в Кахетии, Грузия

;
виллы
6
10 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в , Грузия
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$397,287
НДС
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
$385,000
НДС
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Коттедж 2 спальни в , Грузия
Premium Premium
Коттедж 2 спальни
, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
$230,000
НДС
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 3 комнаты в , Грузия
TOP TOP
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Шухман Wines Château Villas & SPA - это винный курорт с виноградниками 120 га, винодельней, …
Цена по запросу
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
Языки общения
English
Коттедж 2 спальни в Телави, Грузия
TOP TOP
Коттедж 2 спальни
Телави, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ДеятельностьСредний бюджет в GELКомментарийОтель Tbilisi1 комната 70 USD5 комнат бесплатноМу…
$230,000
НДС
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в , Грузия
Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новая тенденция агротуризма.Умные и устойчивые инвестиции, которые приносят удовольствие вам…
$345,000
НДС
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
Языки общения
English
TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Кисисхеви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в…
$400,000
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Таунхаус 5 комнат в Кисисхеви, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные …
$330,000
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Дом 4 комнаты в Кахетия, Грузия
Дом 4 комнаты
Кахетия, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$585,000
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в , Грузия
Вилла 4 комнаты
, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, ра…
$400,000
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Параметры недвижимости в Кахетии, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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