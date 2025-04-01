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Дома в Боржоми, Грузия

4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Боржоми, Грузия
Коттедж 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, около 6-го и 7-го пассажирских корпусов Всего - 3 комнаты, 2…
$50,000
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Дом в Боржоми, Грузия
Дом
Боржоми, Грузия
Площадь 890 м²
Количество этажей 4
Продается частный дом площадью 590 кв. м с земельным участком 300 кв. м в Боржоми, Агмашенеб…
$150,000
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Коттедж 3 комнаты в Боржоми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается трехкомнатный коттедж в Бакуриани, рядом с корпусами 6 и 7 комплекса «Мгзавреби». …
$45,000
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Дом 8 комнат в Боржоми, Грузия
Дом 8 комнат
Боржоми, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 501 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с землёй на левом берегу живписной реки Куры – основной улицы всемирно известн…
$197,000
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